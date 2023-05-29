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Siyaset Komünistler öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'yi çıldırtacak Erdoğan mesajı
Siyaset

Komünistler öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'yi çıldırtacak Erdoğan mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 00:59:00 -
Komünistler öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'yi çıldırtacak Erdoğan mesajı

Brezilya işçi partisi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini “emperyalizm yenildi” diyerek paylaştı.

Seçim sonuçları dünya genelinde yankı uyandırdı.

Brezilya'da Brezilya İşçi Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Brezilya İşçi Partisi resmi sosyal meday hesabından şu paylaşımı yaptı.

"Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut cumhurbaşkanı yeniden seçildi. Emperyalizm Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor."

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