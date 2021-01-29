Komünist partinin ‘Mustafa Kemal’ tweeti solak mahalleyi fena karıştırdı

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yandaşı, Türkiye’ye geldikleri 1921 yılının Ocak ayında öldürülüp Karadeniz’e atıldı.

Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının öldürülmesinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle solaklar anma etkinlikleri düzenledi. Sosyal medyada mesajlar atıldı.

ESP’nin paylaşımı solakları böldü

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bir dönem genel başkanlık yaptığı Komünist Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) sosyal medya hesabından atılan mesaj ise solak ve kemalist kesimi birbirine düşürdü.

ESP Twitter mesajında, Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının öldürülmesinden Mustafa Kemal’i sorumlu tuttu. ESP, anmayı gerçekleştiren komünistleri “Mustafa Kemal hayranı sosyal şoven” olarak tanımladı.

Açıklamada “Türkiye'de burjuva diktatörlük tarihi boyunca komünistleri katletmiştir. 15'leri ve Maria Suphi'yi anacak olanlar da, onları katleden M. Kemal'in hayranı sosyal şovenler değil, burjuva-faşist rejime son vermeyi hedefine koymuş olan komünistlerdir.” ifadelerine yer verildi.

Solak mahalle fena karıştı

Komünistleri “Mustafa Kemal'i sevenler ve sevmeyenler” diye ikiye ayıran mesaj, solak camiayı fena karıştırdı. Solaklar ve Kemalist solcular, sosyal medyada birbirlerine hakaretler yağdırdı.

Sosyalist Kemalistlerin ağırlıkta olduğu CHP’nin kendi mahallesindeki bu ateşli kavgada taraf olup olmayacağı merak edilirken, CHP’li siyasetçilerden konuya ilişkin bir değerlendirme gelmemesi de dikkat çekti.