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Dünya Komünist lider öldürüldü!
Dünya

Komünist lider öldürüldü!

‘komünist isyancı lider’ lakaplı Jorge Madlos, Filipinler'de devlet güçleri tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:10:00 -
Komünist lider öldürüldü!

Filipinler'de 'Yeni Halk Ordusu' adlı komünist örgütün lideri Jorge Madlos öldürüldü. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde, güvenlik güçlerinin Madlos'u öldürdüğünü söyledi ve operasyonu isyancı gruba vurulan büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

Bölgedeki operasyonu yürüten askeri yetkili Tümgeneral Romeo Brawner ise köylülerin bölgede yaklaşık 30 isyancının bulunduğu konusunda orduya bilgi verdiğini aktardı.

Brawner, yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından 72 yaşındaki Madlos'un cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Tümgeneral Brawner, "On yıllardır terör estirdiği masum siviller ve topluluklar için adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

"Ka Oris" kod adını kullanan isyancı lider Jorge Madlos, uzun yıllardır Filipinler'in güney bölgesindeki dağlık kesimlerde, Yeni Halk Ordusu gerilla grubuna liderlik ve ülkedeki solcu örgütleri bünyesinde toplayan şemsiye kuruluş Ulusal Demokratik Cephesi'ne sözcülük ediyordu.

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