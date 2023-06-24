Komünist ateist parçası Enver, Erbakan hocaya dil uzattı

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever Youtube'da yaptığı yayında merhum başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a adeta kin kustu. Aysever, Türkiye'nin ilk motor fabrikasını kuran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden dereceyle mezun olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı 'bilim karşıtıydı' diyerek hedef aldı. Yenden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan için "Bu Erbakan babasından da beter çıktı." diyen Aysever, "Babası ne ki bu ne olsun? Babası da tamamen bilim karşıtıydı. Babası da tamamen gerici politikalar öne sürüyordu. Babası da tamamen cehaletin bataklığında bir Türkiye hayal ediyordu. Arkadaşımızın Türkiye'nin cehaletindeki en ön sıralarında yaptığı görev, babasının bize 'illallah' dedirten durumundan sonra bir de kendisinin başımıza bela olması büyük bir felaket. Ne yapacağız bilmiyorum?" sözleriyle nefretini dile getirdi.