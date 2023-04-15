Komünist amcaya kulak verin! Bakın kime, niye oy veriyor
Sosyal medyada yayın yapan bir kanalın sokak röportajında konuşan ve komünist olduğunu vurgulayan yaşlı vatandaşın "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna cevabı gündem oldu.
Sosyal medyada yayın yapan bir kanal vatandaşlara, "Kime oy vereceksiniz?" diye sordu.
Röportaja katılan ve komünist olduğunu belirten yaşlı bir vatandaşın cevabı sosyal medyada gündem oldu.
Yaşlı vatandaş, "Ben komünistim ama ABD'nin karşısında dik duran, salgın hastalığa, afetlere rağmen maaşımı aksatmayan AK Parti'ye oy vereceğim." dedi.
Dini Bilgiler
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