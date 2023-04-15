Komünist amcaya kulak verin! Bakın kime, niye oy veriyor

Sosyal medyada yayın yapan bir kanal vatandaşlara, "Kime oy vereceksiniz?" diye sordu.

Röportaja katılan ve komünist olduğunu belirten yaşlı bir vatandaşın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Yaşlı vatandaş, "Ben komünistim ama ABD'nin karşısında dik duran, salgın hastalığa, afetlere rağmen maaşımı aksatmayan AK Parti'ye oy vereceğim." dedi.