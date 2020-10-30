Komşusuna dehşeti yaşatan şarkıcı, hakim karşısında
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanması, 12. Asliye Ceza Mahkemesin’de bugün başlıyor.
İddianamede, gürültü tartışması yüzünden komşusunun evini basıp darbeden Paracıkoğlu'nun ‘silahla tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘alenen hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.