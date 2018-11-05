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Komşunun uzattığı eli tutarak intihardan vazgeçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşamına son vereceğini söyleyerek 3 katlı apartmanın çatısına çıkan M.B. (36), komşusunun uzattığı eli tutarak, intihardan vazgeçti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:10
Komşunun uzattığı eli tutarak intihardan vazgeçti

Antalya'da Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., saat 15.00 sıralarında ailesiyle tartışıp evlerinin bulunduğu apartmanın çatısına çıktı. M.B.'nin ailesinin ve komşuların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın yanına M.B.'nin atlama ihtimaline karşılık Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından hava yastığı açıldı.

Çatıdaki M.B., polis memuru ve komşuları tarafından yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. "Polis merkezine ve hastaneye gitmek istemiyorum. Artık polis ve doktor görmek istemiyorum. Adamlara da yazık. Hep benimle uğraşmak zorundalar mı, başka işleri yok mu?" diyen M.B., bugüne kadar hep ailesi ne derse onu yapmaya çalıştığını iddia etti. Zaman zaman ayaklarını çatıdan sarkıtan M.B. komşusunun verdiği sigarayı aldı. Bu sırada birçok defa ısrarla 'elini ver' diyen komşusunun uzattığı eli tutan M.B. çatıdan indirildi. M.B., kendisini kurtaran komşusu ve babasıyla birlikte ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Diğer taraftan M.B.'nin ailesinin, 8 yıl öncesine kadar İstanbul'da yaşadığı, M.B.'nin uyuşturucuya alıştırılması üzerine Manavgat'a taşındıkları öğrenildi. Baba M.B.'nin oğlunun uyuşturucudan kurtulması için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen, başarılı olamadığını kurtarmaya gelen ekiplere söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:10
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Manavgat
  4. intihar girişimi

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