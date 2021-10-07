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Kadın - Aile 'Komşum Hoşgeldin' ziyareti
Kadın - Aile

'Komşum Hoşgeldin' ziyareti

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları, unutulmaya yüz tutan bir geleneği yeniden canlandırmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 11:08:00 -
'Komşum Hoşgeldin' ziyareti

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları, unutulmaya yüz tutan bir geleneği yeniden canlandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda mahallelere yeni taşınan vatandaşlara “Komşum Hoşgeldin” ziyaretleri başladı.
AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, program kapsamında ilk ziyaretini Çayırova Emek Mahallesi'ne yeni taşınan Züleyha Benli'ye gerçekleştirdi. Diğer ziyaretini ise yine Çayırova Akse Mahallesi'ne taşınan Feyza Gül Akkurt'un evine yaptı. Ziyaret ettiği ev sahiplerine, hediyeler de sunuldu. Ziyaretlerde AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’e İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez ve yönetimi eşlik etti. Ziyaretle ilgili açıklamalar yapan İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanıyoruz. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor. Biz AK Kadın Kocaeli olarak ilimizin tüm ilçelerindeki mahallelerde “Komşum Hoşgeldin” projemizi hayata geçireceğiz. Hem İl Yönetimi hem de ilçe yönetimleri ve mahalle yönetimlerimiz olarak yeni taşınan ailelere ziyaretlerde bulunacağız” 

Açıklamasını sürdüren Özdemir, "İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanlığımız öncülüğünde mahallemize yeni taşınan vatandaşlarımızla, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek ve onları güzel bir şekilde karşılamak amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Bizim özümüzde, kültürümüzde olan; komşular arası dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştiren bu kültürü bizler de devam ettirmek istiyoruz. Programlarımızın startını ilk olarak Çayırova’dan başlattık. Gittiğimiz her yerde sevgiyle karşılanmak bizlerin de motivasyonunu yükseltiyor. Bu vesileyle mahallemize, ilçemize, şehrimize taşınan yeni komşularımıza hoş geldin diyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz”. 

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