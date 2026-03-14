  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan şok açıklama! 'İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi' "Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde! Bolu’da "Burs" Maskeli Vurgun: 100 Milyon Lira Nerede? İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı Şampiyon yarış atı CHP'nin eline düşünce nasıl pilav üstü kavurma oldu? ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor! Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok! İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı! Bu isimler hakkında bilgi verene '10 milyon dolarlık ödül' ilanı! Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Komşuların korktuğu oldu! Çöp ev alevlere teslim oldu
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da komşuların uzun süredir şikayet ettiği çöp evde yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan görme engelli adam yoğun dumana rağmen dışarı çıkmak istemedi.

Avcılar’da çöplerle dolu bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

 

5 yılda 2 kez çöp boşaltıldı

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, annesini yaklaşık 10 yıl önce kaybetti. Geçirdiği bir trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar yaşamını evinde tek başına sürdürüyor. Özvardar yaşadığı evi temizleyemediği için bir süre sonra çöple dolmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan komşuların başvurusu üzerine, ev, son 5 yılda iki kez ekipler tarafından temizlendi. Avcılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veteriner işleri ekipleri daha önce de eve müdahale etti. Ancak Özvardar, eşyalarının alınacağı endişesiyle zaman zaman ekiplere karşı direndi.

 

Yangına soba yol açtı

4 Mart Çarşamba akşamı, tüple çalışan sobanın yanında bulunan battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanın kısa sürede tüm evi kaplaması üzerine Özvardar pencereleri açarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan battaniyeyi evden çıkararak yangını söndürdü ve içeride biriken dumanı tahliye etti. Ancak Özvardar yoğun dumana rağmen evden çıkmak istemedi. Polis memurunun ikna çabaları sonucu evden çıkarılan Özvardar bina girişinde beklemeyi kabul etti. Özvardar, kimseye zararının olmadığını söyledi.

 

Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını, evde bulunan tüplerin patlama ihtimalinden de endişe duyduklarını söyledi.

Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü!
Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü!

Avrupa

Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü!

Sıfır Atık Vakfı’ndan COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi
Sıfır Atık Vakfı’ndan COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi

Aktüel

Sıfır Atık Vakfı’ndan COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi

Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi
Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi

Gündem

Çöp tamam, sıra çamur ve çukura geldi! CHP'li İBB tepkiler sonrası 'pisliğini' temizledi

Çöp toplarken kamyonun altında kaldı!
Çöp toplarken kamyonun altında kaldı!

Yerel

Çöp toplarken kamyonun altında kaldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23