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Yerel Komşuları kötü kokudan şüphelendi! 74 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Yerel

Komşuları kötü kokudan şüphelendi! 74 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
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Komşuları kötü kokudan şüphelendi! 74 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir daireden yayılan kötü koku üzerine ekipler seferber oldu...

Bursa’nın İznik ilçesinde komşuların kötü koku ihbarında bulunduğu evde 74 yaşındaki Necati Yol’un cansız bedeni bulundu.

 

Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Halil Ergün Sokak’taki TOKİ konutlarında meydana geldi. Necati Yol’un dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren ekipler, Necati Yol’u cansız bedeniyle karşılaştı. Yol’un cenazesi, cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nun morguna kaldırıldı. Yol'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, Necati Yol’un birlikte yaşadığı ablasının, yurt dışından misafirlerinin gelmesi nedeniyle bir süreliğine şehir dışına çıktığı ve bu nedenle evde yalnız kaldığı, bir süredir de yakınlarının kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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