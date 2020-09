Komşular arasında çıkan kavgada kan aktı

Alınan bilgiye göre, 5821. Sokak’ta Can S. (21) komşusu İbrahim B’nin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. O sırada evde bulunan İbrahim B. ve oğlu Abdullah B. (18), aşağı inerek Can S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B, Can S’yi bıçakla yaraladı. Arbede esnasında baba İbrahim B. de hafi f yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can S’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Abdullah B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.