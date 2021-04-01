Komşudan sinsi adım! Hafter’den desteği kestiler: Türkiye'nin destek verdiği isimle anlaşacaklar

Yunanistan, Türkiye'nin tepkisine rağmen İsrail ve GKRY ile yaptığı anlaşmayı Mısır'da da yapacak. Miçotakis, Hafter'e desteği kesip Dibeybe ile görüşecek.

Yunanistan, Mısır ile denizaltı elektrik hattı inşası için harekete geçti. İki ülke enerji bakanları dün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesinde, elektrik hattı inşası için niyet anlaşması yapmakta uzlaştı.

AB'nin de onayını alan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile denizaltı elektrik hattı inşası için 8 Mart'ta Lefkoşa'da iyi niyet anlaşması imzalamıştı.

Türkiye, proje güzergahının kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota vermişti.

Miçotakis, Libya'ya gidiyor

Öte yandan Atina, Doğu Akdeniz'deki hayallerinin suya düşmesinde önemli rol oynayan Libya ile ilişkilerini düzeltme çabasına girdi.

Bir dönem darbeci Halife Hafter'e açık destek veren Yunanistan, şimdi de geçici yönetime yaklaşıyor.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, haftaya Libya'yı ziyaret ederek ülkenin yeni başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşecek.

Ziyaret sırasında, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan Yunan büyükelçiliğinin tekrar açılması da planlanıyor.