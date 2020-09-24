  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar
Dünya

Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Bulgaristan'daki asker açığı parlamento tarafından alınan kararla resmen kapatılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:04:00 -
Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Geçtiğimiz günlerde hava sahasının korunması için ABD ile anlaşma yapan Bulgaristan Parlamentosu tarafından flaş bir adım atıldı.

Bulgaristan’da 40 yaşına kadar olan erkekler, 6 ay süreyle gönüllü askerlik yapabilecek. Askerlerin sosyal ve sağlık primlerinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ülkede her yıl 6 aylık iki dönemde 300’er kişi askerlik yapacak.

Ülkede 33 bin kadrolu ordunun 5 bin kişilik açığının bir türlü kapatılamıyordu. Hükümet bu konuda önemli bir adıma imza attı. Asker açığının bir an önce kapatılması isteniyor.

Bulgaristan’da zorunlu askerlie 2008 yılında son verilmişti.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayisine 15 milyar avroluk bütçe ayırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı