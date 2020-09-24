Komşudan peş peşe açıklamalar! Acil kodu ile asker alımı yapacaklar

Geçtiğimiz günlerde hava sahasının korunması için ABD ile anlaşma yapan Bulgaristan Parlamentosu tarafından flaş bir adım atıldı.

Bulgaristan’da 40 yaşına kadar olan erkekler, 6 ay süreyle gönüllü askerlik yapabilecek. Askerlerin sosyal ve sağlık primlerinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ülkede her yıl 6 aylık iki dönemde 300’er kişi askerlik yapacak.

Ülkede 33 bin kadrolu ordunun 5 bin kişilik açığının bir türlü kapatılamıyordu. Hükümet bu konuda önemli bir adıma imza attı. Asker açığının bir an önce kapatılması isteniyor.

Bulgaristan’da zorunlu askerlie 2008 yılında son verilmişti.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayisine 15 milyar avroluk bütçe ayırıyor.