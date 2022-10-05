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Dünya Komşudaki depremde yaralı sayısı 500’ü aştı
Dünya

Komşudaki depremde yaralı sayısı 500’ü aştı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 528’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 19:18:00 -
Komşudaki depremde yaralı sayısı 500’ü aştı

İran’daki depremde yaralı sayısı 500’ü aştı. Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme dair açıklama yapan Batı Azerbaycan Eyalet Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan, “Meydana gelen depremde şu ana kadar 528 kişi yaralanırken yaralılardan 135’i hastanede tedavi altında” ifadelerini kullandı.

Mutemedyan ayrıca, “5.4 büyüklüğündeki deprem ve artçı depremler sonucunda 500 ev hasar gördü ve depremden etkilenen 12 köyde toplam 50 ev tamamen kullanılamaz hale geldi” dedi.

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