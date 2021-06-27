Komşuda son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 83 bin 845’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 758 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1093'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 167 bin 741’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 845 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 190'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 835 bin 933’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 308 bin 926 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 709 bin 20 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 420 bin 243 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 288 bin 777 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 709 bin 20 doz aşı uygulandığı açıklandı.