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Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 59 bin 980'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:16:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 975 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 418'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 980'e, vaka sayısının da 1 milyon 623 bin 159'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 386 bin 524'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 793 bin 788 olduğunu kaydetti. Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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