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Dünya

Komşuda sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Komşu ülke Irak'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:40:00 -
Komşuda sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) haricinde ülke genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının kısmi olarak 15 Ağustos’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı. Öte yandan Irak’ta toplam vaka sayısı 144 bin 64’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 236’ya ulaştı. Ülkede 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

 

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