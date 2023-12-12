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Sağlık Komşuda şarbon paniği!
Sağlık

Komşuda şarbon paniği!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 17:09:14 - 2023-12-12 17:09:14
Komşuda şarbon paniği!

Kovid salgınının etkileri devam ederken Avrupa'da şarbon vakalarının görülmesi büyük bir endişe kaynağı oldu.

Kovid salgınının etkileri devam ederken Avrupa'da şarbon vakalarının görülmesi büyük bir endişe kaynağı oldu.

Küresel dünyada salgın hastalık paniğinin biri bitip diğeri başlarken yeni bir hastalığın Avrupa'da tespit edilmesi büyük endişeye sebep oldu.

Bilim insanları genelde Afrika ülkelerinde görülen şarbonun, şimdilerde Avrupa'da da tespit edildiğini ve ufak bir kasabada birçok insanın ölümüne sebep olduğunu duyurdu.

İlk olarak 1752'de tespit edilen şarbonun Zambiya'da birçok kentte ve bölgede rastlandığı açıklandı.

20 Kasım itibariyle 684 insanda tespit edilen şarbon virüsünün insanların yanı sıra besi hayvanlarına da zarar verdiği belirtildi.
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Hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve corona virüsü salgınıyla etkisini artıran hastalıklardan biri olarak kayıtlara geçen şarbonun en son yaz aylarında Romanya'da görüldüğü belirtildi.

Henüz bu hastalığın Afrika haricinde ciddi bir yayılım göstermediği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü, "Risk altındaki bölgeler Zambiya, Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Zimbabve, Tanzanya, Mozambik, Malavi ve Namibya" açıklamasını yaptı. Yetkililer nehir kenarına uygun bir şekilde gömülmemiş hayvan kalıntılarının hastalığın yayılmasına sebep olabileceğini de açıkladı.

Yiyecek-içeceklerden ya da hastalanmış hayvanlarla temastan bulaşan bu hastalığın birçok belirtisi bulunuyor. Hasta bir besi hayvanının etinin yeterince pişirilmeden tüketilmesinin de hastalığın bulaşmasına sebep olduğunu belirten uzmanlar hastalığın belirtilerini de şöyle aktardılar.

ŞARBONUN BAZI BELİRTİLERİ

- Nefes darlığı

- Mide bulantısı

- Boğaz ağrısı, ateş, halsizlik

- Kas ağrısı

- Baş ağrısı

- İshal

(Sözcü)

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Yorumlar

şarbon hastalığı

Bu şarbon hastalığını ben hiç anlayamadıl sürekli gündeme getiriir. sürekli tartışılır. siyasi iktidara sopa sallamak için anlatılır anlatılır. ama bir etkisini de bir zararını da pek görmedik.. Kovid tamam. DSÖ tarafından algı çalışmaları zaten biliniyor. Bu şarbon ne ayak, anlamadım.
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