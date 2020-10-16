  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
Dünya

Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınında son 24 saatte 56 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:50:00 -
Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Irak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 142'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 501 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 142'ye, vaka sayısı da 420 bin 303'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 353 bin 962'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar
Dünya

KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili Gezici Araştırma'dan dikkat..
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay