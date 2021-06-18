Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 82 bin 746’ya yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 100 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1357'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 80 bin 526’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 746 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 316'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 722 bin 612’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 194 bin 745 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 264 bin 91 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 369 bin 39 kişiye aşının ilk dozunun, 895 bin 52 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 264 bin 91 doz aşı uygulandığı kaydedildi.