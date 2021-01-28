  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Komşuda cinsel taciz patlaması! Son mağdur Olimpiyat Şampiyonu
Gündem

Komşuda cinsel taciz patlaması! Son mağdur Olimpiyat Şampiyonu

Yunanistan'da Olimpiyat şampiyonu Yunan yelkenci Sofia Bekatorou'nun açıklamalarının ardından yapılan ve sonuçları Salı günü yayınlanan bir ankete katılan kadınların yüzde 65'i cinsel tacize uğradıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:31:00 -
Komşuda cinsel taciz patlaması! Son mağdur Olimpiyat Şampiyonu

2004 Olimpiyatları'nda altın, 2008 Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazanan 43 yaşındaki sporcu birkaç gün önce, 1998'de Sydney Olimpiyatları hazırlıkları sırasında Yunanistan Yelken Federasyonu'ndan bir yetkilinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayarak kamuoyunda tartışma meydana getirdi.

Bekatorou'nun adını açıkladığı yetkili, görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Spor, kültür, bilim ve diğer alanlardan çok sayıda kadın benzer açıklamalarla onu takip etti.

1.115 kişinin katıldığı anket 22-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 87'si cinsel istismar mağdurları adına adaletin yerini bulmasının kolay olmadığını söyledi.

Uzmanlara göre bu etmen, vakaların bildirilmemesi ve yargıya ulaşmamasının nedenlerinden biri.

Sofia Bekatorou ve son günlerde açıklamalarda bulunan diğer kadınlar aşağılanmış hissettiklerini ve kendilerine kulak verilmeyeceğinden korktuklarını söylediler.

Yunanistan hükümetinden bakanlar ve diğer yetkililer tüm iddiaların eksiksiz soruşturulacağı sözünü verdi.

Bu hafta başında eski bir Yunan yelken antrenörü reşit olmayan bir sporcuya 2010-2013 yılları arasında cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şimdi 21 yaşında olan kadın sporcu, Bekatorou vakasından cesaret alarak savcıya ifade vermeyi göze alabilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy
Dünya

AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides bir kez daha AstraZeneca'dan aşı tedarikinde yükümlülüklerine uym..
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Kritik toplantı sonrası açıklama
Gündem

Kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, İslam dünyasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay