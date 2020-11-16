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Dünya Komşu'da benzin istasyonunda patlama: Çok sayıda yaralı var
Dünya

Komşu'da benzin istasyonunda patlama: Çok sayıda yaralı var

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir benzin istasyonunda patlama yaşandı. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:30:00 -
Komşu'da benzin istasyonunda patlama: Çok sayıda yaralı var

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Piroozi Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ederken, patlama nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İran medyasında yer alan haberlere göre ise, benzin istasyonundaki bir akaryakıt tankerinin boşaltma yaptığı sırada alev alması sonucunda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

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