Komşu ülkeden Rusya'ya flaş çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile başkent Tiflis'te bir araya geldi.

Zurabişvili, burada yaptığı konuşmada, Duda ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Gürcistan ile Polonya'nın birbirini destekleyen iki dost ülke olduğunu belirten Zurabişvili, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Zurabişvili, Abhazya ile Güney Osetya'daki işgal hatlarında faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Gözlemci Misyonu'nun daha aktif faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bu bölgelerdeki sorunların çözülmesi için Rusya ve bölge yönetiminin AB Gözlemci Misyonunun faaliyetlerine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, "AB Gözlemci Misyonuna, işgal edilmiş topraklarda tam faaliyet gösterebilmesi için gereken izin verilmelidir. 2008 yıldaki anlaşmaya göre onlara bu imkan sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Zurabişvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesi açısından Batı'nın desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak 14 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinde Gürcistan ile Ukrayna'ya destek verebilecek konularının ele alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Duda ise dün, Güney Osetya'nın işgal hattını ziyaret ettiğini hatırlatarak "Orada Rusya'nın işgal ettiği toprakları gördüm. Oradaki durumu her AB ve NATO ülkesi liderin görmesi gerekiyor. Herkes orada Rusya'nın komşularına yönelik uyguladığı 'çağdaş' politikayı ve ne gibi yöntemleri kullandığını, terk edilmiş ve kapatılan sınırları ve yerel insanların yaşadığı trajik hayatını görmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'yı 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın ardından Gürcistan'la imzaladığı 6 maddelik anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan Duda, Rusya'nın bu anlaşmaya uymadığını ve işgal altındaki topraklarda askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Duda, Rusya'nın uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstermesi için AB liderlerini çaba sarf etmeye çağırdı.

İşgal altındaki topraklarda insan haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini ifade eden Duda, bu konunun da tüm uluslararası platformlarda ele alınması gerektiğini vurguladı.