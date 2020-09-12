Komşu ülkede üst üste bombalı saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katil Esed'in kan kusturduğu Suriye'de üst üste iki bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde meydana gelen saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Resulayın'ın kent merkezinde iki ayrı noktada düzenlenen saldırılar sonucu yaralananların Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildiği kaydedildi. Yaralılar Şanlıurfa'dan sevk edilen çok sayıda ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Birçok saldırıya sahne oluyor

Suriye'nin Resulayn kenti birçok saldırıya sahne oluyor. Geçtiğimiz ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırıda 1'i çocuk, 1'i kadın 8 kişi yaşamını yitirmiş; 19 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan ağustos ayında düzenlenen bir başka EYP'li saldırıda ise çoğunluğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralanmıştı.