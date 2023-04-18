  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin Ukrayna'da

Akşener'den 'Demirtaş'la kahvaltı'ya pes dedirten savunma! Tepki yağdı: Ne çizgin var, ne de Milliyetçiliğin

Türkiye’yi yakmak istiyorlardı! Şimdi ülkeleri yanıyor

Fransızların Bayraktar TB2 SİHA şaşkınlığı! O NATO ülkesi de TB2 alacak gibi duruyor

ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı! Millete parmak sallamayın ikna edin

Krizsiz günleri yok! CHP'de bu kez listeler üzerinden soğuk savaş yaşanıyor

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun!

Fatih Erbakan bombayı patlattı! İşte Yenide Refah Partisi'nin oy oranı

18 Nisan 2021: Akademisyen Ali Özek'in vefatı
Ekonomi Komşu, Türkiye'den para koparmak için binlerce dolar harcadı! 6 milyar dolarlık gelirimize göz diktiler
Ekonomi

Komşu, Türkiye'den para koparmak için binlerce dolar harcadı! 6 milyar dolarlık gelirimize göz diktiler

Yeniakit Publisher
2023-04-18 12:36:00 -
Komşu, Türkiye'den para koparmak için binlerce dolar harcadı! 6 milyar dolarlık gelirimize göz diktiler

Türkiye'nin 2022 yılında 6 milyar 284 milyon 907 bin dolarlık turizm gelirinden rahatsız olan Yunanistan yine sinsi bir adıma hazırlanıyor.

Son dönemde Ankara-Atina hattında barış rüzgarları esse de bir dizi başlıkta gerilim sürüyor. Yunanistan, Türkiye'nin "Turkaegean" ticari markasının patentini engellemek üzere harekete geçti.

Yunanistan, Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki turizm kampanyalarında kullandığı “TurkAegean” ticari markasının patentini almasını engellemeye çalışıyor.

Euronews Türkçe’nin Yunan basınından aktardığı habere göre, Atina yönetimi bu amaçla ticaret ve sınır anlaşmazlıkları gibi hassas davalar konusunda uzman hukuk firması Steptoe&Johnson ile anlaştı.

Atina, TurkAegean kampanyasının “Türkiye’nin Ege’deki hak iddialarına ilişkin ABD ve AB’nin görüşlerini yanıltıcı bir şekilde etkilemeye yönelik girişim” olduğunu savunuyor.

Yunan basınına göre Steptoe&Johnson, Yunanistan’ın iddialarını destekleyen bir raporu yaklaşık 70 bin dolar karşılığında hazırlayacak. Washington merkezli hukuk firmasının toplamda ne kadar ücret alacağı ise bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB Türkiye lehine karar vermişti

Türkiye’nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılan TurkAegean sloganı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından daha önce tescil edilmişti. Türkiye lehine alınan bu karar sonrası harekete geçen ve AB’ye itirazda bulunan Yunanistan, söz konusu kararın iptal edilmesi için uğraşıyor.

Bu arada Yunanistan’ın söz konusu başvurusuyla ilgili kararın 2025 öncesinde alınması beklenmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23