Yunanistan'ın nüfusu azalıyor! Ölenlerin sayısı, doğanları geçti
Yunanistan’da evlenenlerin sayısındaki düşüş ve ölüm oranının doğum oranını geçmesi ülkenin nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor.03 Ekim 2019 Perşembe 13:31
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede 2018'de ölenlerin sayısı, doğanların sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında da azalma kaydedildi.
2018'de 33 bin 857 kişi azaldı
Yunanistan’da 2018'de 86 bin 440 kişi doğdu, 120 bin 297 kişi öldü. Buna göre, ülke nüfusu 33 bin 857 kişi azaldı.
2018’da gerçekleşen evliliklerde önceki yıla oranla yüzde 5,4 düşüş, sözleşmeli olarak birlikte yaşamalarda ise yüzde 29,4’lük artış kaydedildi.
Nüfus sürekli düşüyor
Yunan medyası, evlilik ve doğum oranlarındaki sürekli düşüş nedeniyle ülke nüfusunun gittikçe azaldığını kaydetti. Yunanistan’da 2011'de yapılan sayımda, ülke nüfusunun 10 milyon 816 bin 286 olduğu belirlenmişti.
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