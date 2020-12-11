Komşu kavgasında kan aktı

Olay, Aydın'ın Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.T., M.T., İ.A. ve H.A. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.T. ve M.T. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.