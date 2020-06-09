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Dünya

Komşu 5.7'lik deprem ile sallandı

İran'ın Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:41:00 - 2020-06-09 21:50:05
Komşu 5.7'lik deprem ile sallandı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.

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