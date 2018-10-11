Komsic: Türkiye'nin dostluğu Bosna Hersek için önemli

Demokratik Cephe (DF) Genel Başkanı Zeljko Komsic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını, bölge ülkeleri ile ilişkilerini ve Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğini değerlendirdi. Daha önce de iki dönem (8 yıl) devletin en üst organı konumundaki başkanlık konseyinin Hırvat üyeliğini yapan ılımlı politikacı, Bosna Hersek'e değer verdiğini vurgulayarak, "Ona hiç kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Bu topraklarda yürüdüğüm sürece bu böyle kalacak." dedi.

Komsic, ayrılıkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Sırp politikacı Milorad Dodik'in yeni dönemde konseyin Sırp üyesi olmasına da değinerek, Dodik'in, artık daha rasyonel görüşlere sahip olmasını beklediğini dile getirdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğine de değinen Komsic, Türkiye'nin jeostratejik öneme sahip bir ülke olduğuna işaret ederek, "Ekonomisi hızla büyüyen Türkiye, bu şekilde dünyadaki önemine önem kattı." değerlendirmesinde bulundu.

Komsic, Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Bir tarafta İran, diğer tarafta Arap dünyası, İsrail, Suriye'deki kriz, Rusya, AB ve ABD ile ilişkiler. Türkiye ile ilişkileri koparmanın veya onlara zarar vermenin mantıksız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği noktasında AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutması gerektiğini kaydeden Komsic, "Böyle büyük ve önemli bir ülkeyi kendinden uzaklaştırmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Komsic, Bosna Hersek'in Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye siyasi ve ekonomik anlamda güçlü bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunun altını çizen Komsic, "NATO üyesi dost bir ülkeye sahip olmak önemli. Türkiye'nin dostluğu Bosna Hersek için önemli. İlişkilerimizin bozulmasına izin verilmemeli." dedi.

Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen Komsic, bu projenin yalnızca iki ülke için değil, tüm bölge için büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Bize ateşi benzinle söndürerek yardımcı olmayın"

Bosna Hersek'in çıkarlarının kimseye zarar vermediğini ve herkese saygı duyduğunu kaydeden Komsic, kendisinin de Bosna Hersek ve çıkarlarına saygı duyulmasını istediğini ifade etti.

Komsic, "Bizi rahat bıraksınlar, biz de burada istikrarı sağlayalım. Başkalarının müdahelesi olmadan kendi aramızda anlaşalım. Normal bir ülke ve normal bir toplum olalım. Bize, komşularımızın sık sık yaptığı gibi, ateşi benzinle söndürerek yardımcı olmayın. Farkında olmadan böyle bir şey yaparsanız cevabını da alırsınız. Kavgayı başlatan taraf değiliz, biz yalnızca karşılık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli Hırvat politikacı, komşuları Hırvatistan ile Sırbistan'ın dostluklarını kanıtlamalarının en iyi yolunun sınır meselelerini çözmekten geçtiğini sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'te 7 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde, Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliğine açık farkla Komsic seçildi. Komsic, oyların yüzde 53'ünü alırken, Hırvat milliyetçisi aday Dragan Covic ise oyların yüzde 35'ini aldı.

Seçimlerde konseyin Boşnak üyeliğine ise Sefik Dzaferovic seçilirken, konseyin 4 yıllık yeni dönemindeki Sırp üye ise Milorad Dodik olacak.