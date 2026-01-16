  • İSTANBUL
Kompakt Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Eğitim

Kompakt Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Kompakt Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Fransızca kökenli olan ve günlük dilde sıkça karşılaşılan Kompakt kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "sıkı" ve "yoğun" anlamlarıyla tanımlanmaktadır.

Kompakt kelimesi, dilimize Fransızcadan (compact) geçmiş olmasına rağmen, özellikle mimari, teknoloji ve otomotiv gibi alanlarda yaygın bir kullanıma sahiptir. Türkçe karşılıkları olan "sıkı" veya "yoğun" kelimeleri yerine tercih edilmesinin temel nedeni, genellikle bir yapının veya nesnenin az yer kaplamasını, bütünleşik ve sağlam olmasını vurgulamasıdır. Bu nedenle, kelimenin anlamını bilmek, farklı sektörlerdeki teknik tanımları doğru anlamak açısından önemlidir.

Kompakt Kelimesinin TDK'ya Göre Tanımı

Türk Dil Kurumu (TDK), Kompakt kelimesi için iki temel anlam belirtmektedir: "Sıkı" ve "Yoğun." Bu tanımlar, kelimenin kullanıldığı bağlamlarda birleşmiş, bütüncül ve hacimsel olarak az yer kaplayan yapıyı işaret eder. Dilimizde bir sıfat olarak kullanılan kompakt, tanımladığı nesnenin niteliğini güçlendirmek için kullanılır.

Kompakt kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Örneğin, inşaat ve yapı sektöründe bir binanın "kompakt bir yapıda olması," o binanın alan kullanımının verimli, bütüncül ve sağlam olduğunu ifade eder. Teknolojide ise "kompakt disk" (CD) teriminde olduğu gibi, bilgiyi yoğun bir şekilde küçük bir alanda depolama yeteneğini gösterir.

Günlük Dilde ve Teknik Alanlarda Kompakt Kullanımı

Kompakt kelimesi günlük hayatta özellikle küçük ebatlı ancak işlevsel ürünleri tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir otomobilin "kompakt bir tasarıma sahip olması," aracın şehir içinde kolay kullanım sağlayacak kadar küçük, ancak işlevselliğini koruyacak kadar bütünleşik olduğunu belirtir. Bir diğer örnek ise ev dekorasyonunda, az yer kaplayan ve depolama çözümleri sunan mobilyaların "kompakt mobilya" olarak adlandırılmasıdır. Bu kullanımlar, kelimenin temel anlamı olan "yoğun ve sıkı" yapıyı koruduğunu göstermektedir.

