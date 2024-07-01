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Kobi Komisyonlar çalışmaya başladı! Fındık rekoltesi ne olur?
Kobi

Komisyonlar çalışmaya başladı! Fındık rekoltesi ne olur?

Yeniakit Publisher
2024-07-01 15:17:00 -
Komisyonlar çalışmaya başladı! Fındık rekoltesi ne olur?

Giresun ve Ordu'da fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları başladı.

Giresun ve Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit için oluşturulan komisyonlar çalışmalarına başladı.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun oluşturulduğunu söyledi.

Komisyonun bugün itibarıyla il genelindeki bahçelerde çotanak sayımına başladığını belirten Angın, çalışmaların 2 haftada tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Angın, saha çalışmalarının ardından verilerin toplanarak rapor haline getirileceğini, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini kaydetti.

Ordu
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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da fındıkta rekolte tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını bildirdi.

İlgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı komisyonun sayımı 400 noktada gerçekleştireceğine işaret eden Yılmaz, sahada gözlem ve tespit yapacaklarını, ekiplerin hassas çalışma yürüteceğini ifade etti.

Yılmaz, rekolte tespit çalışmalarının 15 Temmuz'a kadar süreceğini, sonucun Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşacağını anlattı.

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