  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte fırsatlar listesi! Tarım Kredi'de yeni indirim şov başladı

Yunanistan şimdi de orayı vurdu! Otellerin boş kaldığı iddia edildi!

Ali Koç’tan olay çıkış! Mehmet Büyükekşi gitti! İlginç gelişme…

Ha Biden ha Trump! Gazze kasabından ‘sahibime sadığım’ mesajı

Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak: Olay rakip gelebilir!

Uçması beklenen gram altınla ilgili İslam Memiş'ten olay çıkış: Çanlar çalıyor! Çarşı pazar karışabilir

Vatandaş bir konuştu pir konuştu sosyal medya da CHP’liler de yıkıldı

'Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti, bir tuzaktır!'

Kurban Bayramı'nda ne kadar harcama yapıldı? Dudak uçuklatan rakam açıklandı

“Beni İYİ Parti’ye oy vermeye ikna edin” dedi mi? Akşener’den gece yarısı açıklama geldi!
Gündem Komisyonda görüşmelerde yine gerginlik! Köpekler dışarıda CHP'liler içeride durmuyor
Gündem

Komisyonda görüşmelerde yine gerginlik! Köpekler dışarıda CHP'liler içeride durmuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 15:26:00 -

Sokaklarda oyun oyması gereken çocuklar sahipsiz köpekler yüzünden hayatını kaybederken CHP, Meclis çatısı altında provokasyona devam ediyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını belirterek, toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.

Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci toplantıya ara verdi. Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından toplantının Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda tekrar başlayan toplantıda tartışmalar devam etti. Komisyon salonuna bazı sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri ve temsilcilerinin alınmaması üzerine TBMM koridorlarında arbede yaşandı. Meclis polisleri duruma müdahale ederken, muhalefet vekilleri tepki gösterdi.

Komisyon üyesi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu’nun sunumu sırasında muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaptığı sunumda, “Usül tartılması çıktı. Siz bu yetkiyi çiğniyorsunuz. Sizin de bizim de en önemli bağlayıcımız iç tüzük değil mi? Birçok insanı kapıda bırakıyorsunuz. O anneye sesleniyorum, kendisini ziyarete giderim. Annemiz bunun mağduru ise acısını paylaşıyoruz.

Elbette sokak hayvanları sorunu çözülmeli ancak sonunda hayvanları öldüreceğiniz teklife direneceğiz. Siz komisyonu kaçırıyorsunuz, sınırlıyorsunuz. Kimilerini seçiyorsunuz, kimilerini aldırmıyorsunuz. Bizim çağırdığımız uzmanları içeri aldırmıyorsunuz” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu esnada çocuğu köpek saldırısında ölen bir kadın muhalefet milletvekillerine tepki göstererek, çocuğunun ayakkabılarını eline alarak üstlerine yürüyüp, sıraya vurdu. Komisyon görevlileri kadına müdahale etti.

CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!
CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!

Gündem

CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!

Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi
Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi

Gündem

Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi

CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!
CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!

Yerel

CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!

CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk
CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

Gündem

CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

Dertleri it değil sen hala anlamadın mı? İpini koparan CHP’liden küstah tehdit
Dertleri it değil sen hala anlamadın mı? İpini koparan CHP’liden küstah tehdit

Gündem

Dertleri it değil sen hala anlamadın mı? İpini koparan CHP’liden küstah tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23