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Aktüel Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı
Aktüel

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:29:00 -
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerince yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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