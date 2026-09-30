Komiser taklidiyle 165 bin lira ve yaklaşık 1,5 milyonluk ziynet alan şüpheli tutuklandı

Antalya'da telefonla aradığı kişiye kendisini komiser olarak tanıtıp hakkında FETÖ soruşturması bulunduğunu söyleyerek 165 bin lira, Bursa'da da aynı yöntemle yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası aldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Ş.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerinin "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında yürüttüğü çalışmada, S.A. isimli müştekinin kendisini telefonda komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığı belirlendi.

Şüphelinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği; yönlendirmelerinin ardından müştekinin ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurarak elde ettiği para ile banka hesabındaki toplam 165 bin lirayı elden verdiği tespit edildi.

Çalışmada parayı elden aldığı belirlenen Ş.Y. yakalandı. İncelemede, Ş.Y.'nin Bursa'da başka bir müştekiden de aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı belirlendi.

Korsan taksiye idari para cezası ve 60 gün trafikten men

Olayda kullanıldığı belirlenen korsan taksinin sahibine idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.Y. cezaevine gönderildi.