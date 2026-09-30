Uzman isim gün gün açıkladı: Ekimde hava değişiyor!

İSTANBUL’DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? İstanbul’da bu hafta havanın nasıl seyredeceğini de yorumlayan Güven Özdemir, gün gün şu bilgileri paylaştı: Bugün: İstanbul açısından dikkat edilmesi gereken günlerden biri. Çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışın yanı sıra gök gürültüsü ihtimali de göz ardı edilmemeli. Kuzey-kuzeydoğulu rüzgâr ve serin havayla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 14-18 derece bandında kalması bekleniyor. Özellikle sabah ve günün ilk yarısında yağışın daha belirgin olması mümkün görünüyor. İstanbul verilerinde bugün için yüksek nem, yağış ve kuzeyli rüzgâr öne çıkarken sağlam giyinmekte ve şemsiyesiz dışarı çıkmamakta fayda var. 30 Eylül Çarşamba: İstanbul’da yağışın yer yer devam etme olasılığı bulunuyor. Çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışın yanı sıra serin ve kuzeydoğulu rüzgârların hâkim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 15-19 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba akşamından itibaren sistemin büyük ölçüde İstanbul’dan ayrılması ihtimali yüksek görülüyor. 1 Ekim Perşembe: Yağış zayıflıyor ama bitmiyor. Perşembe günü İstanbul için bir geçiş günü diyebiliriz. Çok bulutlu havanın hâkim olması, aralıklı hafif sağanak ve kısa süreli yağışların görülmesi mümkün. Sıcaklığın yaklaşık 18-20 derece arasında olması bekleniyor. 2 Ekim Cuma: Yağış ihtimali var, fakat sistem zayıflıyor. Cuma günü modeller arasında biraz daha fazla farklılık bulunuyor. Havanın kapalı, zaman zaman sağanak yağışlı ve uzun yağışsız aralıkların görüldüğü bir seyir izlemesi mümkün. Sıcaklığın yaklaşık 18-20 derece arasında olması bekleniyor. 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar: Havanın büyük ölçüde toparlanması söz konusu. Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yerel, kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor. Daha uzun yağışsız dönemlerin yaşanması ve havanın pazar günü daha sakin olması mümkün. Hatta pazar günü İstanbul’da yağış açısından haftanın daha rahat günlerinden biri olabilir.