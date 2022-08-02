"Komik duruma düşmeyin" deyip muhalefete seslendi: Erdoğan kazanınca mahkemeye mi koşacaksınız?

Seçimlerden ümidini kesen muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını engellemek için türlü bahanelere sığınmaya başladı. Hürriyet yazarı Rauf Tamer, muhalefetin bu boş taktiğini eleştirdi.

Tamer'in bugünkü yazısı şu şekilde:

Hatırlarsanız, Demirel'in 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi bittiğinde, rahmetli, tekrar cumhurbaşkanı olabilmek için 5+5 diye yeni bir formül önermişti.

"Sıfırdan başlayıp" 2 kere daha Cumhurbaşkanı olacaktı... Dikkat buyurun: Sıfırdan başlayıp dedim. Yani, kitabına uygun.

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Lakin o günkü Meclis, anayasayı değiştirmek istemedi. Bu öneriyi reddedip 1 kere, 7 yıl cumhurbaşkanlığı kuralına devam etti. Ahmet Necdet Sezer'e yöneldi.

Eğer Meclis kabul etseydi, Demirel 5+5 olarak "sıfırdan başlayıp" iki kere daha aday olabilecekti.

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Bunu niye yazdığımı anladınız.

Şimdiki cumhurbaşkanı, 2017 Referandumu'ndan sonra "sıfırdan başlayıp" 2 kere daha (bu ikincisi) cumhurbaşkanı adaylığına hak kazanmıştır.

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Yasayı okuyun.

Bunun tartışılacak tarafı yok. Hele mızıkçılığa hiç gerek yok.

Okuma yazması olanlar, okuduğunu anlamayı da becerebilmelidirler.

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Durup durup ikide bir ona "aday olamazsın" diyerek komik duruma düşmeyin.

Ne biçim atletsiniz siz?

Sahaya inip orada yarışın... Rakibin lisansına şaibe bulaştırarak değil.

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Niyetiniz anlaşılıyor.

Eğer o kazanırsa, mahkemeye koşacaksınız öyle mi?

Bravo!.. Siz kazandınız.