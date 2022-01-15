Komedi değil gerçek! Vatandaş çılgına döndü: İtfaiye var su yok!

Fatih Balat’ta çekilen Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binaya müdahale için gelen itfaiye aracının arızalanması sonucu yangına müdahale edilememesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Teknik bir arıza olduğu iddia edildi

Yangın yerine ilk ulaşan özel tasarlanmış 'dar alan İtfaiye aracı' alevlere müdahale edemedi. Suyun tazyikli gelmemesi ve binaya ulaşmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandığı, her gün yapılan rutin bakımlara rağmen müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Yangına müdahale edilemedi

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine ilk gelen dar alanlarda faaliyet göstermek için özel olarak tasarlanan 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale etmek istedi. İtfaiye erleri hortumu yangın bölgesine tuttuğu sırada, hortumdan tazyikli olarak gelmesi gereken su binaya ulaşmadı.

CHP ve İyi Partililer nerede?

Orman yangınları sırasında çektiği videolardaki söylemleriyle tepki çeken oyuncu Şahan Gökbakar’ın İstanbul’da yaşanan itfaiye skandalını görmemezlikten gelmesi manidar bulundu. Yine Marmaris’te yaşanan orman yangınlarının devam ettiği süreçte CHP ve İYİ Partililer ‘devlet nerede’ şeklinde tepkiler gösteriyordu. Aynı isimlerin CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun otobüs ve itfaiye rezaletine suskun kalmaları dikkat çekiyor.