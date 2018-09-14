"Kombi hırsızlığı" operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde bir firmanın deposundan 34 adet kombinin çalındığı ihbarını alan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen E.V., M.K., İ.K., G.K. ve M.E.Y’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerden M.E.Y adli kontrolle serbest bırakıldı. E.V. ve G.K. ise, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntüleriyle kombilerin satıldığı yerleri tespit etti. Özellikle ilçelerde inşaatlara satılan kombilerin yaklaşık 30 tanesi ekiplerce tespit edilerek geri alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.