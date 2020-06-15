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Aktüel

Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de kombi çalan hırsızların kaçış anları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:34:49 -
Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de kombi çalan hırsızların kaçış anları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Şirintepe ve Hoşnudiye mahallerinde bulunan 2 ayrı ikamette hırsızlık olayı gerçekleşti. İkametlerden kombi ve ev eşyası çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kısa sürede olaya karışan Ramazan G., saklandığı evde yapılan operasyon ile yakaladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 kişinin evden çaldıkları kombiyi götürdükleri anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında gözaltına alınan Ramazan G., adliyeye sevk edildi.

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