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Komaya giren boksör, hayatını kaybetti

Tayland'daki boks müsabakasında başına aldığı darbe sonucu komaya giren İtalyan boksör Christian Daghio, hastanede yaşamını yitirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
Komaya giren boksör, hayatını kaybetti

Tayland'da düzenlenen bir boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, hayatını kaybetti.

Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu. Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadeleseni kaybettiği duyuruldu.

BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi. Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
  1. İtalya
  2. Tayland

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