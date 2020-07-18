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Gündem

Komandolar, hain tuzağı bozdu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:07:00 -
Komandolar, hain tuzağı bozdu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti" ifadeleri kullanıldı.

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