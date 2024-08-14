Koltuk krizinin biri bitmeden diğeri başlıyor

Buğra Kardan İstanbul

Dünya kenti İstanbul’u yatırımdan yoksun, 16 milyonu hizmete aç bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle hançerler havaya kalktı. Yakın kayırmaktan, akraba ataması yapmaktan, taşınmaz satmaktan başka bir hüneri olmayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın İmamoğlu’nun yerini alma iştahını dışa vurması büyük bir savaşın pimini çekti. Dedetaş faktörü, İmamoğlu’nun ardından İBB koltuğuna oturmayı planlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’i sinirlendirdi. Akpolat, Şahan ile Adıgüzel Dedetaş’a karşı atağa geçti. Şahan’ın taraftarlarından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Dedetaş’ı kariyerist olmakla itham etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Akpolat’ın yanında olduğunu açıkladı. Belediyeleri idare edemeyen, bütçeleri delik deşik eden, borçları döndüremeyen, maaşları ödeyemeyen ya da eksik yatıran CHP’li başkanların İmamoğlu’ndan boşalması muhtemel koltuk için mücadele etmeleri akabinde ise “Yeni komplolar yolda mı” sorusu kurcalamaya başladı.

Evvela çöpleri toplasınlar

Akit’e konuşan araştırmacı Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “CHP’de gerilim dinmez. İktidarda da muhalefette de olsa CHP’de koltuk mücadele bitmez. Rant kavgası CHP’nin ruhunda var. Çünkü bu yapılanmada ülke, memleket, dava derdi yok. CHP, menfaat yapılanmasıdır. Burada yer alanlar, yukarı çıkmak için birbirlerinin omuzlarına basmaya çalışır. Anlıyoruz ki İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olunca birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Üsküdar’da rüştünü ispat etmeyen Sinem Dedetaş, devreye girdi. Ne dedi? ‘İBB Başkanı olurum’ dedi. Dedetaş, evvela çöpleri toplasın. Çöpleri toplasın da İBB Başkan adayı olsun. Dedetaş’ın rakipleri de öyle. Al birini, vur ötekine. İmamoğlu’nun makamı için büyük bir savaş verilecek. Hançerler çekilecek. Hilelere, komplolara gidilecek. Kumpaslarla karşılaşılacak. Olan da İstanbul’a, 16 milyona olacak. Kadim şehir, büyük savaştan zarar görecek. İmamoğlu’na da değinmekte yarar var. İlk hançeri Kılıçdaroğlu’na sapladı ve CHP’nin en güçlü iki adamından biri oldu. Ama gelinen aşamada Cumhurbaşkanı adayı olur mu, olmaz mı bilinmez. Daha 2028’e çok var. Atalarımız ‘Kim öle, kim kala’ derken haksız mı? Bakın, yargı kararı onandığı takdirde İmamoğlu’nun aday olamama ihtimali var. Para kuleleriyle alâkalı dava da devam ediyor. Buradan çıkacak karar İmamoğlu’nu ilgilendiriyor. Yani İmamoğlu ve Dedetaş, kendi kendine gelin güvey oluyor. Çünkü bu ikisine CHP’nin onay verip vermeyeceği, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıcak bakıp bakmayacağı belirsiz.“

Herkes rant peşinde

GENAR Başkanı İhsan Aktaş da şunları kaydetti: “CHP’de İstanbul için de bir çekişme başlamış gibi görünüyor. Bunun için vakit erken. Seçimlere daha çok var. CHP’li başkanlar, İmamoğlu’nun ardından İBB Başkanı olmayı hayal ediyorlar. Onlara evvela kendi belediyelerini hakkıyla yönetmelerini, başarılı olup toplumun takdirini toplamalarını tavsiye ediyorum. Nihayetinde onlar, yeni göreve geldiler. Bakalım, kendi bölgelerinde muvaffak olacaklar mı? Bu nedenle Sinem Dedetaş’ın İBB’ye yeşil ışık yakması lüzumsuz. Dedetaş’a karşı konum alan üç belediye başkanının çıkışı da öyle. Anlıyoruz ki CHP’de bir yarış var. Yarıştan kimin galip çıkacağı, patronun veya liderin kim olacağı merak ediliyor. Hâliyle herkes pozisyon almaya çalışıyor. Şu anda Özel’in de Yavaş’ın da İmamoğlu’nun yanında yer alan çok. İstanbul’da da çetin rekabet olduğunu müşahede ediyoruz. Yerel seçimlere daha var ama İmamoğlu’ndan doğması muhtemel boşluğu doldurmaya talip olanlar çok. Talip olanların da ehliyet, liyakat durumları önem taşımıyor. Karşımızda yerel seçim tartışması yok, iç mücadele var. Bu mücadelenin de İstanbul’a yararı olmadığı net. Ezcümle İmamoğlu’nun akıbeti ne olur, İBB Başkanı koltuğuna kim oturur bilinmez. Köprünün altından daha çok su akar.”

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