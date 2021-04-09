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Siyaset 'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi
Siyaset

'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi

Charles Michel, Ursula von der Leyen'i resmen hedefe oturtmuş... Avrupa Birliği Başkanları'nın Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan protokol krizinde ikinci perde ortaya çıktı. AB Başkanları onuruna verilen yemekte de büyük bir protokol gerginliğinin önüne geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:25:00 -

AB Başkanları'nın Türkiye ziyaretleri bitti. Geriye heyetin kendi içinde yaşanan protokol tartışmaları kaldı. Protokol tartışması görüşmede yaşanan tek sorun değil. AB Başkanları onuruna verilen yemekte de büyük bir protokol gerginliğinin önüne geçildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretinden geriye yaşanan protokol ve koltuk tartışması kaldı.

Michel'in protokol ekibinin tek geldiği ve von der Leyen'in protokol ekibinin gelmediği o ziyarette Leyen protokolde eşit olmasına rağmen yan koltukta oturmak zorunda kalmıştı.

CNN Türk'e konuşan protokol görüşmelerine yakın kaynaklar, sadece görüşme değil verilen yemekte de büyük bir protokol tartışması yaşandığını belirtti.

Yemekte ikinci krizin önüne geçildi

O tartışmanın nedeni ise yemek masası... Edinilen bilgilere göre yemekte de ikinci bir krizin önüne Türk protokol ekibinin müdahalesiyle kısmen de olsa geçildi.

Michel'in ekibi yemekte başkanlar için ayarlanan yüksek sandalyelerin protokol gereği sadece Michel ve Erdoğan'a verilmesini istedi.

Ekip aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın protokolde iki tarafa eşit olacak şekilde Michel, von der Leyen'i ortalayarak oturmasına da "protokole uygun değil" diyerek itiraz etti.

Türk yetkililer, Michel'in protokol ekibinin tutumu nedeniyle belirtilen protokolü uyguladı ve Erdoğan Michel'in karşısına oturdu. Ancak von der Leyen'e daha alçak koltuk verilmemesi için Türk ekibi devreye girdi. Böylece von der Leyen de başkanlar için ayrılan yüksek koltuğa oturdu.

Sisteme göre Michel, Leyen'den üstün ama protokolde eşit

AB sisteminde, AB Konseyi Başkanı ülkeler sistemine göre Cumhurbaşkanı konumunda, AB Komisyon Başkanı da Başbakan konumunda. Ancak protokolde ikisi de eşit. Türkiye de bu kural gereği daha önce eşit protokol uygulandığını hatırlatıyor.

 

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Yorumlar

Geç bunları.

Aylar öncesinden gelecekleri bilinen AB heyetinin protokolünü bilmeniz gerekirdi. AB yetkilisi Michel şöyle dedi, protokolü onlar hazırladı, yemekteki yanlışlığı biz düzelttik diye durumu kurtaramazsınız. 19 yıldır iktidardasınız. Gelen yabancı misafirlere uygun protokol hazırlamayı halâ bilmiyorsanız? AB'ne üyelik bizim neyimize?
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7düvel Hasan

Türkiye'yi kafın düşmanı olarak gösterme çabaları. Bilerek Reise tuzak kurdular. Sonra satabilmek için
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