Koltuğuna göz dikince böyle kıvırdı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten bir Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV canlı yayınında konuştu.
Kılıçdaroğlu düne kadar sorumlu olduğu İstanbul'u bırakıp şehir şehir dolaşarak halka "cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye pazarlanan Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz dikince kıvırdı.
İmamoğlu, "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz." ifadelerini kullandı.
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