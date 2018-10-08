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Koltuğu sallanan Mourinho'nun tazminatı dudak uçuklatıyor

İngiliz devi Manchester United'ın koltuğu sallantıda olan teknik direktörü Mourinho'nun tazminatı 240 milyon TL.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:12
Koltuğu sallanan Mourinho'nun tazminatı dudak uçuklatıyor

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Manchester United, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'yu kovması halinde Portekizli teknik direktöre 34 milyon euro (240 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligine katılamazsa

Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi maddesi de dikkat çekti. İngiliz basınının iddiasına göre United, sene sonu Şampiyonlar Ligine katılamazsa Mourinho'nun kovulması halinde 11 milyon euro tazminat ödenecek.

Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan eleştirilere "Beni kovacaklarını düşünmüyorum. Tazminatım ne kadar biliyor musunuz siz?" cevabını vermişti.

(Sporx)

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:12
  1. Manchester United
  2. Jose Mourinho
  3. Portekiz

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