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Siyaset Koltuğu aldı anahtarı verdi! Mustafa Sarıgül kepenk indirdi
Siyaset

Koltuğu aldı anahtarı verdi! Mustafa Sarıgül kepenk indirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-23 13:03:00 -
Koltuğu aldı anahtarı verdi! Mustafa Sarıgül kepenk indirdi

CHP'den vekilliği kapan Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti.

CHP'nin listelerinden Erzincan milletvekili olarak Meclis'e giren Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu TDP ile eski partisi CHP birleşti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kongresini yapmış, CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıgül, "CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan milletvekili seçilmişti. TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül tarafından kurulmuştu.

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Cihan mahmud

Eyvallah güle güle MUSTAFA Sarıgül'e
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