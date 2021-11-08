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Kadın - Aile Kolot peyniri nedir, nasıl yapılır? Kolot peyniri nasıl eritilir?
Kadın - Aile

Kolot peyniri nedir, nasıl yapılır? Kolot peyniri nasıl eritilir?

Kolot peyniri Karadeniz’de sıkça tüketilen ve özellikle kuymak için kullanılan, eriyebilen bir peynirdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 22:52:00 - 2021-11-08 22:55:55
Kolot peyniri nedir, nasıl yapılır? Kolot peyniri nasıl eritilir?

Kolot peyniri Karadeniz’de sıkça tüketilen ve özellikle kuymak için kullanılan, eriyebilen bir peynirdir. Kolot peynirini tek başına yemek çok yaygın değildir ve sadece kolot adıyla değil golote, kolote ve kolof adıyla da anılmaktadır. Sıcaklığa maruz kaldığında eriyen ve uzayan, soğukta ise sert bir yapıya sahip olma özelliği vardır. Görünüşü itibariyle kaşar peynirini andıran bu sarı renkli peynir, kendine has bir aromaya sahiptir. 

Çok eski peynir türlerinden biri olan kolot peyniri ülkemizde en çok Erzurum, Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin’de bulunur. Bu yöre halkı kolot peynirini sıkça kullanır. Kolot peynirinde, 100 gramlık bir dilimde 1.5 gram tuz bulunduğunu ifade edebiliriz.

Peynirin adı neden kolot?

Peynir yapımında kullanılan yuvarlak şekilli torbanın adını alır. Sağlık için faydaları olan kolot peyniri, vücut sağlığına destektir. Protein ve kalsiyum içerdiği için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Hücre yenilenmesine yardım eder. Kas ve kemik gelişimine destek olması da kolot peyniri özellikleri arasında yer alır. 

Kolot Peyniri Nasıl Yapılır?

Kolot peynirinin yapımı için tam yağlı taze inek sütü gereklidir.

Taze inek sütü süzülerek emaye bir kazanda bekletilir.

Bekleme süresi 1 gün olmalıdır ve beklerken serin bir yerde muhafaza edilir.

Sütün kazanda beklediği esnada, sütteki kaymak yüzeye çıkar ve bu kaymak bir kepçe yardımıyla alınır.

Kaymağı alınan süt üzerine yeniden taze şekilde sağılan süt eklenir ve bu süt karışımı ortalama 40 derece sıcaklıkta kaynatılır.

Kaynama sırasında süt kesilecektir. Tam da o anda, süt içine peynir mayası eklenir.

Yaklaşık 20 litre süt için 2 yemek kaşığı peynir mayası eklenir ve süt karıştırılır.

Sütün mayalanması için hemen hemen 2 saat süt dinlendirilir.

Süt mayalandığı zaman kıvamda koyulaşma ve pelteleşme meydana gelir ve sütün süzülmesi gerekir.

Temiz bir bez yardımıyla süt süzülür ve bu işlem sayesinde peynir altı suyu çıkar.

Torba ya da bezin içinde kalan kıvamlı kısım 12 saat kadar dinlenir.

Dinlenen peynirin üzeri tuzlanır ve 3 ay kadar serin yerde muhafaza edilir.

Geçen 3 ay sonunda kolot peyniri kıvamını almıştır ve tüketim için hazırdır.

Günümüzde artık peynir firmaları bu peyniri yapmak için seri üretime geçmiştir.

Eğer orijinal bir lezzet arıyorsanız, kolot peynirini Karadeniz’de aramalısınız!

Kolot Peyniri Nasıl Eritilir?

Kolot peyniri ısıyı gördüğü anda erimeye başlayan bir peynirdir.

Tavada eritilen tereyağı biraz rengini değiştirdiğinde, kolot peynirini ekleyebilir ve bu peyniri eritebilirsiniz.

Genellikle kuymak yaparken eklenen kolot peyniri, mısır ununu kavurduktan sonra tavaya atılır ve erimesi sağlanır.

Kolot peynirinin daha hızlı erimesi için ufak parçalar halinde kesebilirsiniz.

 

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