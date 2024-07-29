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Gündem Kolonları ve duvarları çok sağlam çıktı! Elazığ'da hasarlı bina 13 saatte ancak yıkıldı
Gündem

Kolonları ve duvarları çok sağlam çıktı! Elazığ'da hasarlı bina 13 saatte ancak yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:39:00 - 2024-07-29 15:45:12
Kolonları ve duvarları çok sağlam çıktı! Elazığ'da hasarlı bina 13 saatte ancak yıkıldı

Elazığ'da depremde zarar gören hasarlı binanın yıkımı 13 saatte tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hasarlı binanın yarım saat içinde yıkılması planlanıyordu. Binadaki yıkım çalışması tam 13 saat sürdü.

3 katlı binanın yıkım işleminin, kolonlarının ve betonunun sağlam olmasından dolayı uzun sürdüğü belirtildi.

Binanın yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı da binanın dayanıklı olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, ”Dünden itibaren 3 katlı binanın yıkımı için yoğun çaba sarf ettik. Binayı yaklaşık 13 saat sonunda ancak yıkabildik. Normalde bu tür binaları çok erken yıkmamıza rağmen bu bina gerçekten bizi çok uğraştırdı" açıklaması yaptı.


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