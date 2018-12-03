Kolon kanserine karşı şevketibostan tüketin!

Ege Bölgesi'nde yetişen 'şevketibostan' otu, düzenli tüketildiğinde başta kolon kanseri olmak üzere pek çok hastalığı önlemeye yardımcı oluyor.

Ege Bölgesi'nde bolca tüketilen bir ot olan şevketibostanın faydası saymakla bitmiyor. Mübarekdikeni ve akkız adlarıyla da bilinen şevketibostan, Girit'ten Batı Anadolu'ya göç eden Girit Türkleri tarafından kemikli kuzu etiyle pişirilerek ya da haşlama salata olarak tüketilir. Girit'in dağ köylerinde bundan farklı olarak arapsaçıyla veya enginarla birlikte de pişirilmektedir.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİR

Ülkemizde üretilen ruhsatlı ilk bitkisel ilacın hammaddesi olan şevketibostan üzerinde başlatılan bilimsel çalışmalarda, bu türün başta kanser olmak üzere farklı hastalıklar üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şükrü Güleç, “Bu bitkinin, ilk tespitlerimize göre 'kolon kanser hücrelerinin büyümesine direkt bir etkisi var veya hemen öldürüyor' diyebileceğimiz sonuçlar tam olarak yok ancak yaptığımız çalışmalarda kolon kanserinde hücre büyümesine bir etkisinin olduğunu gözlemledik” dedi. Şevketibostan sinirlilik ve yorgunluk kaynaklı baş ağrısı tedavisinde sıkça başvurulan alternatif tıp yöntemleri arasında yer almaktadır. Vitamin ve mineral zenginidir. İçinde bolca miktarda magnezyum, kalsiyum ve demir minerali barındırmaktadır.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR

Eski Yunan halkı tarafından suçiçeği, kızamık ve bulaşıcı cilt hastalıkları tedavisinde kullanılırdı. Solunum rahatsızlıkları ve çeşitli karaciğer hastalıklarında şifa niyetine tüketilmekteydi. Hazımsızlık ve kabızlık problemlerinde, bağırsaklardaki solucanları yok etme tedavisinde ilaç niyetine kullanılırdı. Solunum yolları tedavisinde grip ve soğuk algınlığının yaratmış olduğu balgamı söktürmeye yardımcı olmaktadır. Antibiyotit etkisi sayesinde geçmiş zamanlarda son derece tehlikeli olan ahıv virüsü için tedavi amaçlı kullanılırdı. Beyindeki kan dolaşımını düzenlediği için hafızayı güçlendirerek, konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olmaktadır.

AÇ KARNINA İÇİN

İki fincan kaynar suya 2 gr şevketibostan bitkisini atın ve 5 dakika demleyin. Yemeklerden önce aç karnına günde 2 defa olmak üzere tüketebilirsiniz.

YEMEĞİ DE YAPILIYOR

MALZEMELER

Bir kg şevketibostan

2 soğan

3 yumurta

Bir kaşık domates salçası

Bir yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 litre su

YAPILIŞI

Şevketibostanlar yıkanıp tepeleri kesildikten sonra, kalan kısmı ince ince doğranır. 2 litre su ve tuz kaynatılır. Kaynadığında içine şevketibostanlar atılarak, 10 dakika haşlanır. Ateşten alınarak süzülür. Bir tavada ince doğranmış soğanlar ayçiçeği yağında pembeleştirilir sonra, salçası eklenerek, 2-3 dakika kavrulur. Malzemeye yumurta kırılarak, süzülmüş şevketibostan eklenir. Birkaç kez karıştırıldıktan sonra 3 bardak suyla kısık ateşte pişirilir.