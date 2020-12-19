Kolombiya'nın Medellin şehri yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi
BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Medellin kenti, yılbaşı ve yaklaşan Noel bayramı nedeniyle ışıklarla süslendi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia bölümüne bağlı Medellin şehrinde, yeni yıl kutamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde açık alanlara yerleştirilen ışıklı dekorlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Bu yılki kutlamalarda süsleme ve ışıklandırma için 28 milyondan fazla ampul kullanılırken, etkinlik alanlarında, her bölgenin kendine has kültürel ve tarihi değerlerinin ön plana çıkarıldığı görüldü.
Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda etkinlik girişinde ateş ölçümü yaptı, dezenfektan dağıttı.
Etkinlikler, yıl sonuna kadar ziyaret devam edecek.